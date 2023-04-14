Потеря веса у пожилых повышает риск смерти от всех причин

Ученые из Университета Монаша в Австралии обнаружили значимую связь между смертностью от всех причин и потерей веса у пожилых людей.

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Исследование опубликовано в JAMA Network Open.

Исследователи использовали данные 16,7 тысяч австралийцев в возрасте 70 лет и старше. У участников не было явных сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, инвалидности или ограничивающих продолжительность жизни хронических заболеваний.

По сравнению с мужчинами со стабильным весом, у мужчин с потерей веса от 5% до 10% риск смертности от всех причин был на 33% выше, а у мужчин со снижением массы тела более чем на 10% риск был выше на 289%.

По сравнению с женщинами со стабильным весом, у женщин с потерей веса от 5% до 10% риск смертности от всех причин был на 26% выше, а у женщин со снижением массы тела более чем на 10% риск был выше на 114%.

Снижение окружности талии более чем на 10% ассоциировалось с повышением риска смертности от всех причин в 2,14 раза у мужчин и на 34% у женщин.

Не было выявлено значимой связи между увеличением массы тела и увеличением окружности талии и смертностью от всех причин. Потеря веса в первую очередь была связана со снижением аппетита, что привело к уменьшению потребления пищи.