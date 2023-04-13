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Ученые объяснили, почему голодные люди злятся

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Гарвардские биологи объяснили, почему голодные люди злятся. Исследование группы учёных под руководством профессора Адама Розенталя показало: некоторые бактерии, когда им перестаёт хватать питательных веществ, выделяют в организме человека вредные токсины, а эти токсины, в свою очередь, провоцируют плохое самочувствие, раздражение и злость.

Ученые объяснили, почему голодные люди злятся
© Сибмеда

Можно ли каким-то образом повлиять на этот процесс – рассказала профессор школы системной биологии в Университете Джорджа Мейсона Анча Баранова. В своём телеграм-канале она разместила радиофрагмент, где отвечает на этот вопрос.

Профессор пояснила, что далее учёные стали подкармливать «раздражающие» бактерии, и увидели, что они перестали выделять вещества, которые активизируют плохое самочувствие и злость. А подкармливали они их «блюдами» с уксусной кислотой.

То есть, если включать в рацион блюда с уксусом или уксусной кислотой – это положительно повлияет на эмоциональный настрой. Чаще всего этот компонент содержится в салатах – эта та самая средиземноморская кухня, где салаты, заправленные смесью оливкового масла и уксуса, используются наиболее активно.

Такие салаты, со слов Анчи Барановой, помогут «держать наши бактерии в узде, чтобы они не делали нас слишком сердитыми». Это не значит, что нужно питаться одними салатиками – речь идёт о полноценном питании, где с салата может начинаться приём пищи.

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