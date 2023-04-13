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54 минуты назад

Ученые из Китая создали пробиотик от похмелья

Vse42.ru

В Китае ученые создали пробиотик, который снижает алкогольное опьянение и смягчает похмелье.

Ученые из Китая создали пробиотик от похмелья
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Группа ученых Китайской академии наук создали таблетку, наполненную полезными кишечными бактериями, которые смогут предотвратить последствия алкогольного опьянения.

Генно-инженерную таблетку еще не испытывали на людях, так как исследования проводились на лабораторных грызунах. Им дали препарат, а после – алкоголь. Получившие препарат мыши быстрее оправились от опьянения.

Отмечено, что чувство похмелья происходит из-за ацетальдегида, который, накапливаясь в печени, вызывает тошноту и головную боль. Особый тип фермента, содержащийся в созданном пробиотике, может ускорить расщепление алкоголя в организме. Об этом сообщили в Daily Mail.

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