Ученые создали мини-органы для быстрого тестирования новых вакцин

Ученые создали органоиды для ускорения испытаний вакцин. Об этом сообщает Американское химическое общество.

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Вакцины «знакомят» иммунную систему с антигеном, в результате чего организм может подготовиться к будущему воздействию, «программируя» свои В-клетки (B-лимфоциты) на выработку антител против антигена. Однако некоторые бактерии покрывают себя полисахаридной «маскировкой», что требует применения специальных конъюгированных вакцин. Однако не всегда известно, как именно конъюгированная вакцина будет взаимодействовать с В-клетками, вызывая иммунный ответ.

Обычно для проверки этого каждую новую вакцину-кандидат такого типа долго тестируют на животных, что расходует как время, так и подопытных особей. В связи с этим Мэтью ДеЛиза и его коллеги разработали органоиды для частичной замены животных в опытах. Органоиды — это миниатюрные подобия органов человека или животного, созданные из живых клеток, которые функционируют как в реальном аналоге. Сотни органоидов иммунных клеток могут быть созданы из селезенки одного животного, что значительно увеличивает производительность тестирования.

Чтобы произвести эти биотехнологические инструменты, авторы выделили В-клетки из селезенки мыши, добавили к ним сигнальные молекулы и элементы структуры, затем упаковали это в синтетическую оболочку из гидрогеля. Затем были проведены сравнительные испытания: экспериментальную вакцину против туляремии вкалывали живым мышам и вводили в органоиды.