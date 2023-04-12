$82.09-0.0989.76+0.03
1 час назад

Ученые создали мини-органы для быстрого тестирования новых вакцин

Газета.Ru

Ученые создали органоиды для ускорения испытаний вакцин. Об этом сообщает Американское химическое общество.

Ученые создали мини-органы для быстрого тестирования новых вакцин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Вакцины «знакомят» иммунную систему с антигеном, в результате чего организм может подготовиться к будущему воздействию, «программируя» свои В-клетки (B-лимфоциты) на выработку антител против антигена. Однако некоторые бактерии покрывают себя полисахаридной «маскировкой», что требует применения специальных конъюгированных вакцин. Однако не всегда известно, как именно конъюгированная вакцина будет взаимодействовать с В-клетками, вызывая иммунный ответ.

Обычно для проверки этого каждую новую вакцину-кандидат такого типа долго тестируют на животных, что расходует как время, так и подопытных особей. В связи с этим Мэтью ДеЛиза и его коллеги разработали органоиды для частичной замены животных в опытах. Органоиды — это миниатюрные подобия органов человека или животного, созданные из живых клеток, которые функционируют как в реальном аналоге. Сотни органоидов иммунных клеток могут быть созданы из селезенки одного животного, что значительно увеличивает производительность тестирования.

Чтобы произвести эти биотехнологические инструменты, авторы выделили В-клетки из селезенки мыши, добавили к ним сигнальные молекулы и элементы структуры, затем упаковали это в синтетическую оболочку из гидрогеля. Затем были проведены сравнительные испытания: экспериментальную вакцину против туляремии вкалывали живым мышам и вводили в органоиды.

В итоге выяснилось, что В-клетки реагируют на вакцину одинаково, как в живом организме, так и в органоиде, что подтверждает пригодность этого метода для проведения тестирования.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий