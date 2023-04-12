Интервальное голодание негативно влияет на фертильность

Ученые из Университета Восточной Англии связали интервальное голодание и проблемы с фертильностью. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

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Команда провела эксперимент с рыбками данио. Ученые посадили их на диету с временным ограничением приема пищи и голода. Специалисты во время эксперимента уделили особое внимание тому, как организм самок и самцов рыбок распределяет ресурсы во время периода голодания и как реагирует на прием пищи после.

"Мы обнаружили, что голодание влияет на репродуктивную функцию рыбок. Как только рыбы вернулись к своему обычному режиму кормления, самки увеличили количество икры за счет снижения ее качества. Качество спермы также снизилось. Это говорит о том, что потомство этих особей будет не самым сильным и здоровым", - отметили ученые.

По словам исследователей, в будущем они проведут дополнительные исследования, чтобы понять, сколько времени требуется на восстановление организма после голодания.

Несмотря на то, что исследование проводилось на рыбках, у людей голодание также может сказываться на фертильности.

Чтобы это подтвердить или опровергнуть, также необходимы дополнительные исследования.