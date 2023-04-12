Интервальное голодание негативно влияет на фертильность
Ученые из Университета Восточной Англии связали интервальное голодание и проблемы с фертильностью. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.
Команда провела эксперимент с рыбками данио. Ученые посадили их на диету с временным ограничением приема пищи и голода. Специалисты во время эксперимента уделили особое внимание тому, как организм самок и самцов рыбок распределяет ресурсы во время периода голодания и как реагирует на прием пищи после.
"Мы обнаружили, что голодание влияет на репродуктивную функцию рыбок. Как только рыбы вернулись к своему обычному режиму кормления, самки увеличили количество икры за счет снижения ее качества. Качество спермы также снизилось. Это говорит о том, что потомство этих особей будет не самым сильным и здоровым", - отметили ученые.
По словам исследователей, в будущем они проведут дополнительные исследования, чтобы понять, сколько времени требуется на восстановление организма после голодания.
Несмотря на то, что исследование проводилось на рыбках, у людей голодание также может сказываться на фертильности.
Чтобы это подтвердить или опровергнуть, также необходимы дополнительные исследования.
"Сегодня среди людей особую популярность набирает интервальное голодание. Его практикуют очень многие люди. Однако влияние такой диеты на организм человека мало изучено. Полученные результаты подчеркивают важность рассмотрения не только влияния голодания на организм в целом, но и на фертильность", – заключили специалисты.