Ученые выяснили, как уколы красоты влияют на работу мозга

Уколы красоты стремительно теряют популярность. Звезды одна за другой выкачивают филлеры и удаляют импланты — во многом из-за осложнений и возрастных изменений, с которыми большие губы или грудь выглядят уже непривлекательно.
Специалисты продолжают изучать реакцию организма на популярные инъекции и с каждым новым исследованием приходят к неутешительным выводам.
Так, например, недавно ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне выяснили, что уколы ботокса влияют на когнитивные способности.
В рамках эксперимента специалисты проверили, как мозг реагирует на фотографии счастливых и грустных людей до инъекций и после них.
Оказалось, что после омолаживающих процедур изменяется активность миндалевидного тела и веретенообразной извилины — участков мозга, которые как раз и отвечают за формирование и распознавание эмоций.
Дело в том, что ботокс уменьшает подвижность межбровной области. И, по словам психолога Фернандо Мармолехо-Рамоса, вещество оказывает воздействие в том числе и на работу мозга.