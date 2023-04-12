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29 минут назад

Ученые выяснили, как уколы красоты влияют на работу мозга

Super.ru

Уколы красоты стремительно теряют популярность. Звезды одна за другой выкачивают филлеры и удаляют импланты — во многом из-за осложнений и возрастных изменений, с которыми большие губы или грудь выглядят уже непривлекательно.

Ученые выяснили, как уколы красоты влияют на работу мозга
Фото: Super.ruSuper.ru

Специалисты продолжают изучать реакцию организма на популярные инъекции и с каждым новым исследованием приходят к неутешительным выводам.

Так, например, недавно ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне выяснили, что уколы ботокса влияют на когнитивные способности.

В рамках эксперимента специалисты проверили, как мозг реагирует на фотографии счастливых и грустных людей до инъекций и после них.

Оказалось, что после омолаживающих процедур изменяется активность миндалевидного тела и веретенообразной извилины — участков мозга, которые как раз и отвечают за формирование и распознавание эмоций.

Дело в том, что ботокс уменьшает подвижность межбровной области. И, по словам психолога Фернандо Мармолехо-Рамоса, вещество оказывает воздействие в том числе и на работу мозга.

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