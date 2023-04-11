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57 минут назад

Высокое кровяное давление в 30 лет связали с деменцией

Lenta.ru

Высокое кровяное давление в 30-летнем возрасте связано с ухудшением здоровья мозга в 75 лет, особенно у мужчин. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Дэвисе, которые опубликовали статью в журнале JAMA Network Open.

Высокое кровяное давление в 30 лет связали с деменцией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В исследовании приняли участие 427 добровольцев. Специалисты сравнили результаты магнитно-резонансной томографии пожилых взрослых, у которых фиксировалось высокое кровяное давление в возрасте от 30 до 40 лет, с томограммами взрослых, у которых было нормальное давление. Оказалось, что в группе высокого кровяного давления показатели объема мозга и связности нейронных сетей в белом веществе были значительно ниже, что связано с высоким риском деменции.

Ученые также отметили, что негативные изменения в некоторых областях мозга, к том числе сокращение объема серого вещества в префронтальной коре, были более значительными у мужчин, чем у женщин. Разница может объясняться в защитной роли гормона эстрогена перед менопаузой.

Известно, что высокое кровяное давление является значительным фактором риска развития деменции. Поскольку способы лечения нейродегенеративных заболеваний ограничены и малоэффективны, большое значение имеет профилактика гипертензии в молодом возрасте. Нормальный уровень кровяного давления — ниже 130 на 80 миллиметров ртутного столба, однако в одних только США от гипертензии страдают 47 процентов взрослых людей.

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