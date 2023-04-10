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Врач Иванова: человек может изменить группу крови через пересадку костного мозга

Группа крови формируется у всех людей ещё в материнской утробе. Она остаётся с большинством до конца жизни, и обычно никому в голову не приходит мысль «вот бы поменять мою вторую положительную на третью отрицательную». Однако некоторым изменение группы крови даёт шанс выжить. О том, что это за люди, и как вообще можно поменять свою группу, специалист рассказала порталу «Доктор Питер».

Врач: группу крови можно изменить через пересадку костного мозга
© Секрет Фирмы

Изменить группу крови можно через пересадку костного мозга — мягкой ткани, которая находится внутри большинства костей человека. Это наша с вами «фабрика крови», создающая все кровяные клетки.

Пересадку делают пациентам с лейкемией (раком крови) — для них это дополнительная, а иногда и главная возможность выжить. Кроме того, операцию могут проводить при аутоиммунных заболеваниях.

Как уточнила заведующая лабораторией тканевого типирования НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Горбачевой Наталья Иванова, трансплантация костного мозга — единственный способ изменить группу крови, и других просто не существует.

После пересадки постепенно поменяются и группа, и резус-фактор. Даже иммунитет сменится на донорский. А произойдёт это потому, что пересаженные стволовые клетки начнут синтезировать те же эритроциты, что и у донора.

Лейкемия — страшная болезнь, которую сложно, но вполне возможно вылечить. Появляется рак крови у людей разных возрастов и социальных статусов.

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