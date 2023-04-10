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Британские ученые нашли способ снизить риск преэклампсии на 60%

Ученые из Королевского колледжа Лондона (Великобритания) назвали способ снизить риск преэклампсии – осложнения, возникающего на поздних сроках беременности. Они предложили врачам и будущим матерям заранее планировать роды и стимулировать схватки с помощью медицинских препаратов.

Британские ученые нашли способ снизить риск преэклампсии на 60%
© Мир24

Исследование охватило несколько десятков тысяч беременных женщин. Ученые вели наблюдение за их здоровьем и самочувствием на ранних и поздних сроках. В ходе эксперимента у двух тысяч женщин проявились признаки преэклампсии.

Результаты исследования показали, что до 60% случаев развития преэклампсии можно предотвратить, если искусственно вызывать роды на сроке в 37-40 недель. Отметим, что существующие методы позволяют добиться положительного результата только в 29% случаев. Ученые подчеркнули, что ускоренные роды не наносят вреда здоровью матери и младенца.

Для преэклампсии характерно резкое повышение кровяного давления. У будущей матери нарушается работа печени и почек. При отсутствии медицинской помощи возможен летальный исход, сообщает Hypertension.

Другие исследование показало, что риск развития преэклампсии можно снизить, если правильно питаться. Специалисты порекомендовали будущим мамам диету с высоким содержанием клетчатки.

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