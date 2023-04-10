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58 минут назад

Определен эффективный способ борьбы с туберкулезом

Lenta.ru

Ученые Техасского института биомедицинских исследований определили эффективный способ борьбы с туберкулезом, от которого до сих пор ежегодно умирают почти два миллиона человек. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале JCI Insight.

Определен эффективный способ борьбы с туберкулезом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исследователи обнаружили, что ингибирование определенного фермента, известного как IDO (индоламин-2,3-диоксигеназа), полностью устранило активную инфекцию туберкулеза у макак. Блокирование IDO в течение четырех недель в сочетании с антибиотиками привело к более значительному улучшению показателей здоровья по сравнению с приемом исключительно антибиотиков.

IDO представляет собой белок иммунной системы, который, как известно, подавляет другие иммунные реакции. Оказалось, что индоламин-2,3-диоксигеназа предотвращает уничтожение иммунными клетками бактерии Mycobacterium tuberculosis (M.tb), возбудителя туберкулеза. Бактерии располагаются внутри гранулем — круглых структур, окруженных иммунными клетками. IDO в большом количестве присутствует в промежуточном слое гранулемы, однако при блокировании фермента иммунные клетки начинают проникать внутрь гранулемы.

Ингибитор IDO давали макакам в течение четырех недель, а антибиотики — в течение 12 недель. Животные, получавшие ингибитор, полностью избавились от туберкулеза в легких, гранулемах и других органах. У обезьян, получавших антибиотики, также улучшилось здоровье, однако в их организме все еще присутствовали бактерии.

Известно, что многие больные туберкулезом страдают от более легкой, латентной формы, которая реактивируется спустя годы после контакта с другим заболеванием, влияющие на иммунитет, например ВИЧ. При этом двойная инфекция часто оказывается смертельной комбинацией.

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