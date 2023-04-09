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Лягушек признали ценным источником полезных омега-3 жирных кислот

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Российские учёные выяснили, что лягушка-чесночница Палласа является отличным источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3 для наземных животных и человека.

Лягушек признали ценным источником полезных жирных кислот
© Ferra.ru

Учёные изучили чесночниц, которые живут в заповеднике «Приволжская лесостепь» в Пензенской области. Они обнаружили, что эти лягушки содержат много эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК) кислот. По содержанию этих жиров чесночницы не уступают некоторым видам рыб.

Исследователи также заметили, что концентрация омега-3 жиров у чесночниц зависит от стадии их развития. Самыми богатыми омега-3 жирами оказались головастики на поздней стадии метаморфоза.

Учёные рассчитали, что чесночницы приносят в наземные экосистемы около трёх миллиграммов омега-3 жиров с каждого квадратного метра водоёма. Они подчеркнули, что это важный источник питания для наземных потребителей, который может быть под угрозой из-за изменения климата и высыхания водоёмов.

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