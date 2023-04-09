Лягушек признали ценным источником полезных жирных кислот

Российские учёные выяснили, что лягушка-чесночница Палласа является отличным источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3 для наземных животных и человека.

© Ferra.ru

Учёные изучили чесночниц, которые живут в заповеднике «Приволжская лесостепь» в Пензенской области. Они обнаружили, что эти лягушки содержат много эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК) кислот. По содержанию этих жиров чесночницы не уступают некоторым видам рыб.

Исследователи также заметили, что концентрация омега-3 жиров у чесночниц зависит от стадии их развития. Самыми богатыми омега-3 жирами оказались головастики на поздней стадии метаморфоза.