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46 минут назад

Натуральный гормональный бустер тестостерона разработан в России

ТВ БРИКС

Ученые Российского химико-технологического университета имени Дмитрия Менделеева впервые в мире получили безвредный для человека экстракт тестостеронового бустера. Об этом сообщил исследователь Илларион Худеев.

Натуральный гормональный бустер тестостерона разработан в России
Фото: ТВ БРИКСТВ БРИКС

Соединение было получено методом сверхкритической флюидной экстракции при температуре 40 градусов по Цельсию, что позволило сохранить все свойства и получить максимальное количество биологически активных веществ.

Худеев заявил, что полученный тестостероновый бустер растительного происхождения может быть использован для производства БАД для спортсменов, при этом он не будет считаться допингом.

Российский ученый напомнил, что экстракт был получен из растения Tribulus terrestris, которое в предыдущих исследованиях показало преимущества при лечении сексуальной дисфункции, стенокардии, диабета, снижении уровня холестерина и кровяного давления, а также повышении уровня тестостерона.

По словам Худеева, ранее из растения производились препараты и БАД, но технологии, основанные на свойствах сверхкритических жидкостей, ранее не использовались.

В России Tribulus terrestris растет на Крымском полуострове, в горах Кавказа и на побережье Азовского моря. Об этом пишет Prensa Latina, партнер сети TV BRICS.

Наука,Дмитрий Менделеев,
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