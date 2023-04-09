$79.50+0.1487.10+0.37

Как телефоны изменили мозг людей

При помощи телефона сегодня можно быстро сделать многие вещи. Оплатить счёт, договориться о встрече и т.п. Но как эти устройства в итоге влияют на наш мозг?

Как телефоны изменили мозг людей
© Ferra.ru

Согласно результатам одного недавнего исследования, взрослый житель США в среднем проверяет смартфон 344 раза в день. Это один раз в четыре минуты. При этом многие из нас планируют посмотреть в смартфоне что-то по делу, а потом начинают листать ленту соцсетей. И это проблема.

В результате сейчас мы иногда даже проверяем смартфоны без необходимости в этом. Но что такая зависимость от мобильных устройств делает с мозгом?

Согласно результатам одного исследования, водители, которые за рулём пользуются смартфоном, медленнее реагируют на ситуацию на дороге. Такой эффект наблюдается и при выполнении людьми повседневных дел. Когда участники другого исследования слышали звук уведомления, то в итоге гораздо хуже справлялись с заданием.

В ходе ещё одного научного исследования учёные обнаружили, что люди справляются с самыми разными задачами намного лучше, когда телефоны находятся далеко от них. И даже не важно, включены устройства при этом или нет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий