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1 час назад

Ученые обнаружили, что загрязнители среды накапливают жир

Мира Маркина

Исследователи обнаружили, что загрязнители окружающей среды способны повышать процент жира в организме и увеличивать окружность талии. Соответствующая научная статья появилась в журнале Environmental Research.

Ученые обнаружили, что загрязнители среды накапливают жир
Фото: PxherePxhere

В рамках научной работы изучили, как 47 загрязнителей окружающей среды действуют на организм человека. Рассматривались в том числе этиловый спирт, свинец, фунгициды, репелленты, уголь, ртутные пестициды, полиэтилен и гербициды.

В финальную выборку вошли 18 исследований с 8,5 тысячи участников. Изучались данные как новорожденных, так и пожилых людей.

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Большая часть исследований была сфокусирована на индексе массы тела и окружности талии. В восьми исследованиях шла речь о том, какой процент характерен для пациентов. Его оценивали по сумме четырех кожных складок или по тому, как соотносятся окружности талии и бедер.

Выяснилось, что вещества, которые разрушают эндокринную систему вещества влияют на состав тела, особенно на процент подкожного жира. Повышают его диоксины, фураны и пестициды.

Ранее "Рамблер" разоблачил два популярных "жиросжигающих" продукта.

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