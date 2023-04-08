Ученые обнаружили, что загрязнители среды накапливают жир

Исследователи обнаружили, что загрязнители окружающей среды способны повышать процент жира в организме и увеличивать окружность талии. Соответствующая научная статья появилась в журнале Environmental Research.
В рамках научной работы изучили, как 47 загрязнителей окружающей среды действуют на организм человека. Рассматривались в том числе этиловый спирт, свинец, фунгициды, репелленты, уголь, ртутные пестициды, полиэтилен и гербициды.
В финальную выборку вошли 18 исследований с 8,5 тысячи участников. Изучались данные как новорожденных, так и пожилых людей.
Большая часть исследований была сфокусирована на индексе массы тела и окружности талии. В восьми исследованиях шла речь о том, какой процент характерен для пациентов. Его оценивали по сумме четырех кожных складок или по тому, как соотносятся окружности талии и бедер.
Выяснилось, что вещества, которые разрушают эндокринную систему вещества влияют на состав тела, особенно на процент подкожного жира. Повышают его диоксины, фураны и пестициды.
Ранее "Рамблер" разоблачил два популярных "жиросжигающих" продукта.