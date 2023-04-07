Предложен новый метод борьбы с туберкулезной палочкой

Ученые показали, что, когда туберкулезная палочка развивает устойчивость к одним антибиотикам, она становится более чувствительной к другим. На основе этого можно подобрать антибиотики или их комбинации для борьбы с возбудителем туберкулеза. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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Туберкулезная палочка (Mycobacterium tuberculosis) — это возбудитель туберкулеза, инфекции, которая уступает по заболеваемости и летальности только COVID-19. Каждый год туберкулезом заболевает 10 млн людей, а в день от этой болезни умирает 4 тысячи человек. Важной проблемой является то, что туберкулез очень тяжело лечить. Это связано с тем, что туберкулезная палочка вырабатывает устойчивость к антибиотикам, что делает их бесполезными.

В новой работе ученые исследовали феномен, при котором бактерии, приобретая устойчивость к одному типу антибиотиков, становятся более чувствительны к другим типам. Они изучили, применим ли этот феномен к туберкулезной палочке. Исследователи использовали невирулентный, ослабленный штамм туберкулезной палочки, который не может вызывать болезнь и не способен выжить за пределами лаборатории.

Далее ученые вывели несколько штаммов, устойчивых к разным антибиотикам, и посмотрели, стали ли они устойчивее к другим. Оказалось, что такой феномен действительно встречается и у туберкулезной палочки. Так ученые смогли показать, что для уничтожения резистентного штамма можно использовать определенные антибиотики.