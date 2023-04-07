$79.50+0.1487.10+0.37

Предложен новый метод борьбы с устойчивой к антибиотикам туберкулезной палочкой

Ученые показали, что, когда туберкулезная палочка развивает устойчивость к одним антибиотикам, она становится более чувствительной к другим. На основе этого можно подобрать антибиотики или их комбинации для борьбы с возбудителем туберкулеза. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Предложен новый метод борьбы с туберкулезной палочкой
© InScience

Туберкулезная палочка (Mycobacterium tuberculosis) — это возбудитель туберкулеза, инфекции, которая уступает по заболеваемости и летальности только COVID-19. Каждый год туберкулезом заболевает 10 млн людей, а в день от этой болезни умирает 4 тысячи человек. Важной проблемой является то, что туберкулез очень тяжело лечить. Это связано с тем, что туберкулезная палочка вырабатывает устойчивость к антибиотикам, что делает их бесполезными.

В новой работе ученые исследовали феномен, при котором бактерии, приобретая устойчивость к одному типу антибиотиков, становятся более чувствительны к другим типам. Они изучили, применим ли этот феномен к туберкулезной палочке. Исследователи использовали невирулентный, ослабленный штамм туберкулезной палочки, который не может вызывать болезнь и не способен выжить за пределами лаборатории.

Далее ученые вывели несколько штаммов, устойчивых к разным антибиотикам, и посмотрели, стали ли они устойчивее к другим. Оказалось, что такой феномен действительно встречается и у туберкулезной палочки. Так ученые смогли показать, что для уничтожения резистентного штамма можно использовать определенные антибиотики.

Также они продемонстрировали, что можно разрабатывать комбинации разных лекарств, которые предотвращают выработку устойчивости к ним.Результаты данной работы показывают, что у туберкулезной палочки все-таки есть слабости. Если их определить, то на них можно нацелиться при лечении. Поэтому ученые планируют продолжать исследования, перейдя к экспериментам на животных.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий