Создан прогнозирующий риск рака легких на десять лет алгоритм

Ученые из Ноттингемского и Оксфордского университета создали алгоритм, который может прогнозировать риск рака легких на десять лет вперед. Выводы работы опубликованы в авторитетном научном журнале Lancet Respiratory Medicine.

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Модель под названием CanPredict была обучена на основе медицинских карт более 13 миллионов пациентов в возрасте от 25 до 84 лет, среди которых у 73 тысяч был диагностирован рак легких. Затем учитывались такие факторы, как курение, возраст, этническая принадлежность, индекс массы тела, медицинские условия, социальные взаимодействия и другие.

После чего были проведены эксперименты по тестированию алгоритма. Специалисты использовали отдельный набор анонимных медицинских записей врачей общей практики 2,54 миллиона человек, чтобы определить, какие люди подвергались наибольшей вероятности развития рака легких. Результаты сравнили с участниками, у которых была диагностирована злокачественная опухоль.

CanPredict идентифицировал большее количество людей, у которых в дальнейшем развился рак легких, по сравнению с современными рекомендуемыми методами по пяти-, шести- и десятилетним прогнозам. В общей сложности модель правильно спрогнозировала 65 процентов случаев до постановки диагноза рака легкого в первом эксперименте, и 59 процентов во втором.