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3 часа назад

Врачи заметили, что загрязнение воздуха повышает риск развития деменции

Газета.Ru

Загрязнение воздуха микрочастицами статистически связано с развитием деменции. Об этом сообщает Гарвардский университет.

Врачи заметили, что загрязнение воздуха повышает риск развития деменции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Более 57 миллионов человек во всем мире в настоящее время живут с деменцией — старческим слабоумием. Это неприятное для человека и окружающих заболевание, при тяжелых формах которого больной почти полностью утрачивает навыки ухода за собой и коммуникации с людьми. По оценкам, к 2050 году число таких больных увеличится до 153 миллионов, при этом врачи считают, что до 40% случаев заболевания связаны с факторами риска, которые можно снизить.

Марк Вайскопф и его коллеги провели метаанализ более 2000 медицинских исследований и выявили среди них 51, в которых описывается связь между деменцией и состоянием окружающей среды. Большинство из них касалось содержания в воздухе PM2,5 (частиц с размером менее 2,5 нм) и оксидов азота. Выяснилось, что повышенное содержание PM2,5 статистически связано с деменцией даже в случаях, когда их концентрация не превышает установленную норму в 12 микрограмм на кубический метр воздуха.

В целом, риск деменции возрастал на 17% на каждые дополнительные 2 мкг/м3 среднегодового воздействия PM2,5. Кроме того, деменция оказалась связана с оксидом азота (увеличение риска на 5% на каждые 10 мкг/м3 увеличения годового воздействия) и диоксидом азота (увеличение риска на 2% на каждые 10 мкг/м3 увеличения годового воздействия).

При этом авторы отмечают, что влияние этих факторов менее сильное, чем, например, образования или курения.

Наука,Гарвардский университет,
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