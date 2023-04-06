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1 час назад

Исследование: невыспавшийся водитель также опасен, как пьяный

Naukatv.ru

Недавнее исследование австралийских ученых показало, что водитель, который спал меньше пяти часов имеет такие же шансы попасть в аварию, как и превысивший допустимую дозу алкоголя. Научная статья вышла в Nature and Science of Sleep, о результатах сообщает Сonversation.

Невыспавшийся водитель также опасен, как пьяный
Фото: Naukatv.ruNaukatv.ru

После обобщения результатов 61 уникального исследования авторы работы обнаружили, что сон менее 4-5 часов в предыдущие 24 часа связан с удвоением риска дорожно-транспортного происшествия. Таков же риск аварии, если концентрация алкоголя в крови водителей составляет 0,05%.

При этом риск аварии также значительно возрастает с каждым потерянным для водителя часом сна накануне вечером. Некоторые исследования даже показали, что если водитель спал меньше 4 часов предыдущей ночью, вероятность того, что он попадет в аварию, может вырасти в 15 раз.

Во многих странах мира предлагают ввести закон, обязывающий водителей не садиться за руль, если они спали менее 4 часов. Пока подобный действует лишь в штате США Нью-Джерси: водитель признается недееспособным, если вообще не спал предыдущие 24 часа. Однако серьезную сложность представляет то, что это нарушение невозможно проверить — нет теста дыхания или анализа крови, которые могли бы оценить, сколько человек спал. Пока исследователи предлагают максимально усилить просвещение среди водителей, призывая не водить автомобиль невыспавшимися.

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