Невыспавшийся водитель также опасен, как пьяный

Недавнее исследование австралийских ученых показало, что водитель, который спал меньше пяти часов имеет такие же шансы попасть в аварию, как и превысивший допустимую дозу алкоголя. Научная статья вышла в Nature and Science of Sleep, о результатах сообщает Сonversation.
После обобщения результатов 61 уникального исследования авторы работы обнаружили, что сон менее 4-5 часов в предыдущие 24 часа связан с удвоением риска дорожно-транспортного происшествия. Таков же риск аварии, если концентрация алкоголя в крови водителей составляет 0,05%.
При этом риск аварии также значительно возрастает с каждым потерянным для водителя часом сна накануне вечером. Некоторые исследования даже показали, что если водитель спал меньше 4 часов предыдущей ночью, вероятность того, что он попадет в аварию, может вырасти в 15 раз.
Во многих странах мира предлагают ввести закон, обязывающий водителей не садиться за руль, если они спали менее 4 часов. Пока подобный действует лишь в штате США Нью-Джерси: водитель признается недееспособным, если вообще не спал предыдущие 24 часа. Однако серьезную сложность представляет то, что это нарушение невозможно проверить — нет теста дыхания или анализа крови, которые могли бы оценить, сколько человек спал. Пока исследователи предлагают максимально усилить просвещение среди водителей, призывая не водить автомобиль невыспавшимися.