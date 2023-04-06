Невыспавшийся водитель также опасен, как пьяный

Недавнее исследование австралийских ученых показало, что водитель, который спал меньше пяти часов имеет такие же шансы попасть в аварию, как и превысивший допустимую дозу алкоголя. Научная статья вышла в Nature and Science of Sleep, о результатах сообщает Сonversation.

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После обобщения результатов 61 уникального исследования авторы работы обнаружили, что сон менее 4-5 часов в предыдущие 24 часа связан с удвоением риска дорожно-транспортного происшествия. Таков же риск аварии, если концентрация алкоголя в крови водителей составляет 0,05%.

При этом риск аварии также значительно возрастает с каждым потерянным для водителя часом сна накануне вечером. Некоторые исследования даже показали, что если водитель спал меньше 4 часов предыдущей ночью, вероятность того, что он попадет в аварию, может вырасти в 15 раз.