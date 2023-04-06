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3 часа назад

Исследование: ложные воспоминания могут формироваться в течение нескольких секунд

Ferra.ru

Новое исследование свидетельствует о том, что люди могут формировать ложные воспоминания в течение нескольких секунд. Грубо говоря, наши ожидания того, что должно произойти, могут формировать память о событии практически сразу после его наступления.

Ложные воспоминания могут формироваться за пару секунд
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Команда провела серию экспериментов с участием сотен добровольцев, попросив их вспомнить выделенные буквы, некоторые из которых были отзеркалены. Исследователи обнаружили, что люди в целом хорошо запоминали, когда показывалась обычная буква, но гораздо хуже вспоминали зеркально отраженную букву, причем в некоторых экспериментах неточность достигала 40%.

Более того, их память становилась тем хуже, чем дольше им приходилось ждать, прежде чем вспомнить букву. Например, когда их просили вспомнить то, что они видели через полсекунды, они ошибались менее чем в 20% случаев, но когда их просили через три секунды, этот показатель возрастал до 30%.

Исследование уникально тем, что в нем изучалась память на события, произошедшие от 0,3 до 3 секунд назад, что интуитивно кажется нам достаточно надежным.

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