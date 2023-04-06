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2 часа назад

В Гарварде выявили связь между загрязнением воздуха и повышенным риском деменции

runews24.ru

В Гарвардской школе общественного здравоохранения имени Чана, как пишет Bloomberg, специалисты выявили связь между регулярно вдыхаемым загрязнённым воздухом и риском развития деменции.

В Гарварде выявили связь между загрязнением воздуха и риском деменции
Фото: Runews24Runews24

«Насколько мы можем судить, чем ниже будет уровень [содержания мелких частиц в воздухе], тем ниже риск [развития деменции]», - рассказал соавтор исследования, профессор Марк Вайскопф.

Он пояснил, что в мире насчитывается порядка 57 миллионов страдающих деменцией, и лекарства для лечения этого нейродегенеративного заболевания, когда человек теряет когнитивные функции мозга, в современной медицине нет.

По подсчётам учёных, снижение годового уровня концентрации твёрдых частиц в воздухе на два микрограмма на кубический метр уже ведёт к снижению уровня деменции.

В медицинском журнале The Lancet говорится о том, что 99% жителей Земли подвергаются вредному воздействию загрязнённого воздуха.

Наука,Гарвардский университет,
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