В Гарварде выявили связь между загрязнением воздуха и риском деменции

В Гарвардской школе общественного здравоохранения имени Чана, как пишет Bloomberg, специалисты выявили связь между регулярно вдыхаемым загрязнённым воздухом и риском развития деменции.

Фото: Runews24 Runews24

«Насколько мы можем судить, чем ниже будет уровень [содержания мелких частиц в воздухе], тем ниже риск [развития деменции]», - рассказал соавтор исследования, профессор Марк Вайскопф.

Он пояснил, что в мире насчитывается порядка 57 миллионов страдающих деменцией, и лекарства для лечения этого нейродегенеративного заболевания, когда человек теряет когнитивные функции мозга, в современной медицине нет.

По подсчётам учёных, снижение годового уровня концентрации твёрдых частиц в воздухе на два микрограмма на кубический метр уже ведёт к снижению уровня деменции.