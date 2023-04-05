Что такое эффект дверного проема и чем он объясняется

Рассказываем о причинах странных провалов в памяти.

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Исследователи из Университета Нотр-Дам ещё в 2011 году обнаружили интересный эффект. Как правило, наша память обнуляется при прохождении дверного проёма из одной комнаты в другую.

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Раздражающий скачок памяти называется «эффектом обновления местоположения» — явление, при котором некоторые люди, входящие в другое помещение, в конечном итоге забывают о том, зачем же они вообще пришли.

Спустя 10 лет в журнале BMC Psychology опубликовали исследование, подтверждающее реальность эффекта дверного проёма. Когда наш мозг находится в активном состоянии анализа информации или мысли заняты усердным решением какой-либо проблемы, мы нередко обнуляемся, когда входим в другую комнату.

Сначала перед 74 добровольцами стояла задача пройти через виртуальные 3D-комнаты в гарнитурах VR. Они должны были запоминать объекты из предыдущих комнат. Но при таком уровне сложности исследователи не заметили эффекта дверного проёма.

Тогда задачу усложнили, предложив выполнять поиск в обратном порядке, чтобы загрузить кратковременную память участников эксперимента.

Так как виртуальные пространства были практически идентичными, эксперимент вышел не таким показательным, как более ранние, поскольку перемещения не сопровождались изменением обстановки, которое триггерит обновление кратковременной памяти.

Однако удалось подтвердить, что мозг разделяет информацию из разных сред и хранит её в отдельной информационной сети, если она относится к другому контексту. Это разделение информации между «отсеками» помогает нам помнить больше, чем если бы память представляла собой единое рабочее пространство.

Но, переходя между разными потоками, мы рискуем потерять часть информации, которую помнили всего секунды назад. Мы ограничены в объёме вещей, на которых мозг способен удерживать внимание, поэтому не можем запомнить слишком много информации за один раз.