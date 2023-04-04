Медики выявили в мозге 60 белков, связанных с ожирением

Для исследования авторы сосредоточились на области мозга, которая может влиять на чувствительность к пищевому вознаграждению, например, на удовольствие, испытываемое при употреблении жирной или сладкой пищи, а также на когнитивные процессы, включая принятие решений и память. Считается, что эта область мозга, дорсолатеральная префронтальная кора, отвечает за аппетит и чувство сытости.

Результаты подтверждают гипотезу, что мозг играет решающую роль в регулировании массы тела. Это открытие может объяснить, почему индекс массы тела значительно варьируется от одного человека к другому. По мнению исследователей, меняющаяся пищевая среда, возможно, повлияла на пищевое поведение и способность накапливать энергию за последние несколько десятилетий. «Люди с генетической предрасположенностью к повышенному весу тела имеют более высокий вес, чем раньше, в то время как люди, не имеющие этой предрасположенности, были худыми раньше и остаются худыми сегодня», — резюмируют ученые.