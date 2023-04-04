Ученые рассказали о “тихих” симптомах рака поджелудочной железы

От рака поджелудочной железы в Великобритании ежегодно умирает около 9 600 человек, что соответствует 26 смертям каждый день. Болезнь занимает пятое место по смертности от злокачественных новообразований.

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Это заболевание возникает, когда раковые клетки растут, делятся и затем распространяются в поджелудочную железу - орган, расположенный в верхней части живота и помогающий переваривать пищу и вырабатывать гормоны, такие как инсулин.

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Рак часто называют "тихим убийцей", поскольку большинство пациентов не испытывают симптомов, пока рак не распространится на соседние органы.

Но эксперты в области здравоохранения предупреждают о тревожных признаках, которые проявляются в стуле, поскольку, когда проток поджелудочной железы перекрывается опухолью, в кишечнике оказывается недостаточное количество панкреатического сока.

На кафедре хирургии Колумбийского университета объясняют: "Недостаточное количество панкреатического сока в кишечнике может привести к плохому всасыванию и диарее, так как непереваренная пища быстро проходит через пищеварительный тракт".

"В этом случае стул может плавать из-за повышенного содержания жира, выглядеть объемным, жирным и необычно бледным".

Согласно данным Pancreatic Cancer Action Network, большинство пациентов с раком поджелудочной железы испытывают диарею, запор или и то, и другое. "Понос, состоящий из рыхлого, водянистого, маслянистого или дурно пахнущего стула, может быть вызван недостаточным количеством ферментов поджелудочной железы в желудке", - добавляет благотворительная организация.

Неприятный запах обусловлен жировым элементом стеатореи, который производит характерный запах летучих органических соединений.

Эти химические вещества, содержащие углерод и присутствующие у всех живых существ, могут помочь врачам обнаружить рак поджелудочной железы на более ранней стадии.

В 2021 году в ходе исследования были выявлены дополнительные симптомы рака поджелудочной железы, которые могут проявиться за год до постановки диагноза, включая темную мочу и жажду.