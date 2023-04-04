Найдена связь между болезнью Альцгеймера и наступлением менопаузы

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля (MGH) выявили связь между болезнью Альцгеймера, возрастом наступления менопаузы и заместительной гормональной терапии (ЗГТ). Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Neurology.

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Известно, что у женщин вероятность развития болезни Альцгеймера выше, чем у мужчин: женщины составляют две трети населения, живущего с этим нейродегенеративным заболеванием. Теперь авторы обнаружили, что ранняя менопауза может быть фактором риска развития деменции. При этом у женщин, которым назначали ЗГТ в возрасте наступления менопаузы, повышенная склонность к Альцгеймера не наблюдалась.

В частности, самые высокие уровни тау-белка, ассоциированного с развитием болезни Альцгеймера, наблюдались только у лиц, получавших гормональную терапию, которые сообщали о длительной задержке между наступлением менопаузы и началом приема препаратов.