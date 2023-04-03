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47 минут назад

Изучена уникальная иммунная система долгожителей

Lenta.ru

Ученые из Медицинской школы Бостонского университета и Медицинского центра Тафтса изучили уникальные типы иммунных клеток долгожителей. У людей, возраст которых превысил 100 лет, обнаружили специфические механизмы работы иммунной системы. Выводы работы опубликованы в журнале EBioMedicine.

Изучена уникальная иммунная система долгожителей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что одной из причин старения является деградация иммунной системы. У долгожителей эти процессы происходят медленнее, что говорит о большей выносливости их иммунной системы. Теперь авторы решили рассмотреть, какие именно иммунные клетки активны у таких людей.

В процессе исследования было проведено секвенирование одноклеточных мононуклеарных клеток периферической крови (МКПК) — иммунных клеток-моноцитов, циркулирующих в крови. Затем результаты анализа объединили с двумя общедоступными наборами данных секвенирования одноклеточной РНК (scRNA-seq), чтобы изучить изменения состава и транскрипции в иммунной системе человека на протяжении всей жизни и в глубокой старости. После чего специалисты использовали современные вычислительные методы.

Команда пришла к выводу, что у долгожителей существует уникальный состав клеток, которые формируют сильный иммунный ответ. Эти защитные факторы позволяют их иммунной системе адаптироваться после воздействия инфекций, а затем быстро восстанавливаться.

Естественно, что с возрастом эта способность постепенно снижается, но медленнее, чем у носителей обычных типов иммунных клеток. Выводы работы также согласуются с предыдущими открытиями. Полученные данные помогают создать представления о необходимых механизмах для более медленного старения.

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