Ученые установили, что современные люди могут прожить 140 лет

Исследователи из Университета Джорджии выявили, что возраст мужчин, которые родились в 1970 году, может достичь 140 лет. Соответствующая научная статья появилась в журнале PLOS One.

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Последние 25 лет старейшим человеком считается Жанна-Луиза Кальман: она скончалась в 122 года в конце ХХ века. В связи с этим многие были уверены, что женщина достигла максимально возможной продолжительности жизни. Новое исследование доказывает того, что в течение сорока лет этот рекорд может быть побит.

С помощью математической модели ученые спрогнозировали, какими могут быть тенденции смертности в предстоящие годы. Они изучили данные о смертности сотен миллионов людей в 19 странах: все они родились между 1700 и 1969 годами.

Согласно полученному прогнозу, в большинстве стран, которые ученые исследовали, максимальный возраст в будущем станет заметно выше. Так, самая старая японка, которая родилась в 1919 году или позже, с вероятностью минимум 50% доживет минимум до 122 лет. Самая старая японка, родившаяся в 1940 году или позже, с такой же вероятностью умрет не раньше чем в 130 лет.

Ограничением модели было то, что она не учитывала биологию старения и достижения в области медицины. В ее основе были только исторические данные.