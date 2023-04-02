$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Ученые установили, что современные люди могут прожить 140 лет

Мира Маркина

Исследователи из Университета Джорджии выявили, что возраст мужчин, которые родились в 1970 году, может достичь 140 лет. Соответствующая научная статья появилась в журнале PLOS One.

Ученые установили, что современные люди могут прожить 140 лет
Фото: PxherePxhere

Последние 25 лет старейшим человеком считается Жанна-Луиза Кальман: она скончалась в 122 года в конце ХХ века. В связи с этим многие были уверены, что женщина достигла максимально возможной продолжительности жизни. Новое исследование доказывает того, что в течение сорока лет этот рекорд может быть побит.

С помощью математической модели ученые спрогнозировали, какими могут быть тенденции смертности в предстоящие годы. Они изучили данные о смертности сотен миллионов людей в 19 странах: все они родились между 1700 и 1969 годами.

Можно ли замедлить старение с помощью диеты: отвечает врач

Согласно полученному прогнозу, в большинстве стран, которые ученые исследовали, максимальный возраст в будущем станет заметно выше. Так, самая старая японка, которая родилась в 1919 году или позже, с вероятностью минимум 50% доживет минимум до 122 лет. Самая старая японка, родившаяся в 1940 году или позже, с такой же вероятностью умрет не раньше чем в 130 лет.

Ограничением модели было то, что она не учитывала биологию старения и достижения в области медицины. В ее основе были только исторические данные.

Ранее 109-летняя женщина рассказала, что позволило ей прожить так долго.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий