Как ошибаются крысы и люди в решении «проблемы Линды»

Журнал Psychonomic Bulletin and Review информирует, что грызуны делают ту же когнитивную ошибку, что и люди. Опыт провели эксперты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

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Ими было проведено два эксперимента, в рамках которых крысы должны были оценить вероятность события, чтобы получить сахарные шарики. Грызунов обучали по двум сценариям: звук + свет = награда и звук = награда. Они научились реагировать на сигналы, и периодически получали сахар.

После чего специалисты закрыли лампочку куском металла и стали воспроизводить звуки. Крысы должны были угадывать, горит она или нет, чтобы получить вознаграждение. Они чаще угадывали, что скрытая лампа включена. Это значит, что они были склонны считать: если есть звук, то есть и свет.

«Проблема Линды» была создана психологами, чтобы показать, как люди становятся жертвами ошибки конъюнкции. Задача была сформулирована так: «Специализировавшейся на философии одинокой, умной и откровенной Линде 31 год. Студенткой она интересовалась вопросами дискриминации и социальной справедливости и принимала участие в антиядерных демонстрациях».

Для решения задачи необходимо угадать: «Линда работает кассиром в банке» или «Линда работает кассиром в банке и активно участвует в феминистском движении». Многие участники выбирают второй вариант, хотя логически вероятность этого меньше.