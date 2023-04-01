Обнаружен гормон отрезвления

Во время опьянения в крови увеличивается уровень белка FGF21, называемого «фактором роста». Ученые хорошо его знают, потому что он участвует в самых разных процессах организма. В частности, он вырабатывается печенью при голодании, а в поджелудочной железе, наоборот, при переедании. Нынешнее исследование позволило открыть новую «роль» этого белка.

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Исследователи экспериментировали с четырьмя группами мышей. Первые были совершенно трезвыми, вторым дали большую дозу спирта, третьи получили спирт и им отключили синтез FGF21, четвертым вместе с большой дозой алкоголя ввели дополнительную дозу FGF21.

Пьяные мыши были «в отключке» почти 4 часа. Грызуны с дозой FGF21 приходили в себя на 1,5 часа раньше. А те мыши, у которых был отключен синтез этого гормона, не трезвели почти 6 часов.

Можно было бы предположить, что белок FGF21 ускоряет расщепление спирта, быстрее выводя его из организма. Однако ученые с удивлением обнаружили, что уровень алкоголя в крови мышей всех групп со временем изменялся одинаково.

В дальнейшем выяснилось, что при повышении уровня FGF21 организм быстрее приходит в чувство, возвращается самосознание.