Экстракт черного морского ежа может замедлять атеросклероз

Ученые из Университета Саленто выяснили, что экстракт черного морского ежа может помочь в борьбе с атеросклерозом. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

Ученые изучили противовоспалительное действие экстракта черного морского ежа Arbacia lixula. Они использовали модель атеросклероза in vitro («в пробирке»). Эндотелиальные клетки микрососудов человека подвергали воздействию провоспалительного белка TNF-α, чтобы вызвать изменения, аналогичные тем, что происходят при атеросклерозе.

Обработка экстрактом морского ежа была безопасна при любых концентрациях. Предварительное воздействие экстракта снизило воспаление из-за TNF-α.

Ученые обнаружили, что экстракт морского ежа предотвращал активацию сигнального пути, который вызывает воспаление в сосудах, приводящее к атеросклерозу.