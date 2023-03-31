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Экстракт черного морского ежа может замедлять атеросклероз

Ученые из Университета Саленто выяснили, что экстракт черного морского ежа может помочь в борьбе с атеросклерозом. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

Экстракт черного морского ежа может замедлять атеросклероз
© Газета.Ru

Ученые изучили противовоспалительное действие экстракта черного морского ежа Arbacia lixula. Они использовали модель атеросклероза in vitro («в пробирке»). Эндотелиальные клетки микрососудов человека подвергали воздействию провоспалительного белка TNF-α, чтобы вызвать изменения, аналогичные тем, что происходят при атеросклерозе.

Обработка экстрактом морского ежа была безопасна при любых концентрациях. Предварительное воздействие экстракта снизило воспаление из-за TNF-α.

Ученые обнаружили, что экстракт морского ежа предотвращал активацию сигнального пути, который вызывает воспаление в сосудах, приводящее к атеросклерозу.

Потенциальные антиатеросклеротические свойства экстракта Arbacia lixula, обнаруженные в ходе исследования, могут быть полезны для разработки пищевых добавок или лекарств для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

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