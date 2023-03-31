Оленья кровь оказалась натуральным заменителем антибиотиков

Американские учёные обнаружили, что сыворотка крови белохвостых оленей содержит вещество, которое уничтожает бактерию, вызывающую у людей клещевой боррелиоз. Это открытие может помочь в разработке нового лекарства от этого заболевания.

Клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма, — самое распространённое заболевание, передаваемое через укусы клещей. Любопытно, что хотя насекомые активно кормятся на крупных копытных, таких как белохвостые олени, сами животные боррелиями не заражены. Учёные предполагали, что в организме оленя что-то убивает бактерии, не давая им размножаться, но до сих пор никто не проводил эксперименты, чтобы выяснить, как это происходит.