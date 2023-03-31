Специалисты открыли новый способ диагностики рака

Биомаркеры в крови могут помочь диагностировать одну из наиболее агрессивных опухолей мозга - глиому - на ранней стадии заболевания, когда нет явных симптомов, выяснили ученые Томского государственного университета (ТГУ). Раньше этот вид опухоли мозга можно было определить только после удаления новообразования, сообщила в четверг ТАСС пресс-служба вуза.
"Метод потенциально позволяет выявить "следы" опухоли на ранней стадии еще до того, как болезнь проявила себя в виде явных симптомов. Дело в том, что глиобластома изменяет биохимический состав крови. Выделяемые ею вещества и опухолевые клетки попадают в кровь, которая разносит их по организму. Анализ этих биомаркеров дает информацию о развитии рака, он может использоваться как для диагностики заболевания, так и для контроля эффективности лечения", - приводятся слова завлабораторией лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения ТГУ Юрия Кистенева.
Уточняется, что речь идет о методе рамановской спектроскопии, который позволяет с высокой точностью фиксировать химические соединения в биологических жидкостях и тканях. Эксперимент с участием лабораторных грызунов показал, что этот метод позволяет успешно идентифицировать маркеры глиомы в биологической жидкости и разделить группу "больных" и здоровых крыс. Результаты исследований представлены в статье в журнале Pharmaceutics (MDPI, Q1).
Полученная информация о маркерах была собрана в библиотеку данных, которую исследователи использовали для машинного обучения нейросети. Это позволило автоматизировать процесс анализа. По словам ученых, таким же образом можно выявлять и другие разновидности опухолей. Для этого нужно определить характерные для каждого конкретного типа заболеваний биомаркеры.
Отмечается, что диагностика опухолей головного мозга затруднена даже после появления симптомов. Достоверно определить ее тип можно только с помощью гистологического исследования, которое проводится уже после удаления новообразования.