Специалисты открыли новый способ диагностики рака

"Метод потенциально позволяет выявить "следы" опухоли на ранней стадии еще до того, как болезнь проявила себя в виде явных симптомов. Дело в том, что глиобластома изменяет биохимический состав крови. Выделяемые ею вещества и опухолевые клетки попадают в кровь, которая разносит их по организму. Анализ этих биомаркеров дает информацию о развитии рака, он может использоваться как для диагностики заболевания, так и для контроля эффективности лечения", - приводятся слова завлабораторией лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения ТГУ Юрия Кистенева.