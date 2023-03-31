Грипп повышает риск сердечного приступа в шесть раз, передает «Ридус» со ссылкой на результаты исследования, проведенного учеными из Утрехтского университета (Нидерланды). Уточняется, что специалисты опирались на результаты анализов из 16 лабораторий, охватывающих около 40% населения, а также на записи о смертях в больницах, зарегистрированных с 2008 по 2019 год.

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Выяснилось, что у 419 пациентов был по крайней мере один сердечный приступ в течение года после перенесенного гриппа. Ученые также подсчитали, что у участников исследования вероятность возникновения инфаркта миокарда в течение недели после постановки диагноза была в 6,16 раз выше, чем в течение года до или после.

По мнению исследователей, вероятность сердечного приступа повышается, поскольку вирус гриппа усиливает свертываемость крови и способствует образованию тромбов, блокирующих приток крови к сердцу.