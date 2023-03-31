$76.45+0.1482.39-0.75
4 минуты назад

Исследование: грипп повышает риск сердечного приступа в шесть раз

Газета.Ru

Грипп повышает риск сердечного приступа в шесть раз, передает «Ридус» со ссылкой на результаты исследования, проведенного учеными из Утрехтского университета (Нидерланды). Уточняется, что специалисты опирались на результаты анализов из 16 лабораторий, охватывающих около 40% населения, а также на записи о смертях в больницах, зарегистрированных с 2008 по 2019 год.

Грипп повышает риск сердечного приступа в шесть раз
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Выяснилось, что у 419 пациентов был по крайней мере один сердечный приступ в течение года после перенесенного гриппа. Ученые также подсчитали, что у участников исследования вероятность возникновения инфаркта миокарда в течение недели после постановки диагноза была в 6,16 раз выше, чем в течение года до или после.

По мнению исследователей, вероятность сердечного приступа повышается, поскольку вирус гриппа усиливает свертываемость крови и способствует образованию тромбов, блокирующих приток крови к сердцу.

Ранее аллерголог-иммунолог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Дарья Жукова объяснила, почему температура 37,5 переносится хуже, чем лихорадка.

Наука,Дарья Жукова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий