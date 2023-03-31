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40 минут назад

Газета.Ru: Ученые из США протестировали новый препарат для похудения без тошноты

FBM.ru

Новый класс соединений может обеспечить потерю веса, сравнимую с таковой при проведении бариатрической операции для уменьшения объёма желудка. В отличие от существующих препаратов для похудения и диабета, он не вызывает тошноту.

Ученые протестировали новый препарат для похудения без тошноты
Фото: FBM.ruFBM.ru

Некоторые операции позволяют людям с ожирением достичь стойкой потери веса, но они сопряжены с риском и подходят не всем. Есть медикаменты, снижающие аппетит. Но из-за побочных эффектов – тошноты и рвоты – их перестают принимать от 80 до 90% людей на протяжении первого года.

Эксперты из Университета штата Пенсильвания создали пептид, который активирует два рецептора к пептиду PYY, а также рецептор к пептиду GLP-1. Это соединение называется GEP44 и заставляет крыс с ожирением есть на 80% меньше, чем обычно. Через 16 дней опыта животные потеряли в среднем 12% своего веса — в три раза больше, чем крысы, которые GLP-1.

Эксперименты на землеройках не выявили признаков тошноты или рвоты.

По словам специалистов, потеря веса, вызванная GEP44, может быть связана не только с уменьшением количества еды, но и с более высоким расходом энергии. Ещё препарат уменьшил уровень глюкозы в крови и тягу крыс к опиоидам.

Итоги исследования учёных были представлены в рамках собрания Американского химического общества ACS Spring 2023, пишет Газета.Ru.

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