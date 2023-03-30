Микробиом кишечника ребенка не зависит от микробиома влагалища матери

Микробиом желудочно-кишечного тракта младенцев не имеет связи с микробиомом влагалища матери. Статья об этом опубликована в Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

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Долгое время считалось, что обмен микробиотой между новорожденным и матерью происходит во время родов, поскольку в плод надежно изолирован во время беременности, а без бактерий пищеварение человека крайне затруднено.

Дебора Мани из Университета Британской Колумбии и его коллеги решили выяснить это, обследовав более 600 канадских женщин и их детей. Перед родами брали мазки из влагалища матери. Образцы стула у младенцев собирали в течение 72 часов после родов, а также через 10 дней и через три месяца после рождения. При этом часть участвующих женщин рожали с помощью кесарева сечения, где контакт с влагалищем исключен.

Оказзалось что независимо от способа родов состав вагинального микробиома матери не предсказывает состав микробиома стула ребенка через 10 дней или через три месяца после рождения.

«Мы смогли показать, что перенос вагинальных бактерий в кишечник младенца ограничен и что материнский вагинальный микробиом не вносит большой вклад в бактериальное сообщество, которое развивается в кишечнике ребенка после рождения. Напротив, другие источники, такие как грудное молоко и воздействие окружающей среды, вероятно, играют гораздо большую роль», — резюмируют авторы.