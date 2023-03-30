Названо растение, которое замедляет старение

Российские ученые заявили, что экстракт из пижмы обыкновенной (в науке известной как Tanacetum vulgare L.) способен замедлять старение.
Как сообщает РИА Новости, содержащиеся в растении вещества влияют на мутагенные клетки, снижают недостаток кислорода в клетках и оказывают антиокислительное, противомикробное и кардиопротекторное воздействие.
Тем самым пижма замедляет процессы старения в организме, благодаря чему ее можно использовать для создания продуктов, поддерживающих человеческую активность и долголетие.
В дальнейшем ученые обираются провести исследование для создания таких продлевающих молодость продуктов.
Ранее «СП» писала, что в апреле ожидается начало сезонной активности клещей. Как заявил вирусолог Анатолий Альтштейн, нападение на людей обычно начинаются мае, спустя 3 4 недели после активизации насекомых.