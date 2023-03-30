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2 часа назад

Названо растение, которое замедляет старение

Свободная пресса

Российские ученые заявили, что экстракт из пижмы обыкновенной (в науке известной как Tanacetum vulgare L.) способен замедлять старение.

Названо растение, которое замедляет старение
Фото: UnsplashUnsplash

Как сообщает РИА Новости, содержащиеся в растении вещества влияют на мутагенные клетки, снижают недостаток кислорода в клетках и оказывают антиокислительное, противомикробное и кардиопротекторное воздействие.

Тем самым пижма замедляет процессы старения в организме, благодаря чему ее можно использовать для создания продуктов, поддерживающих человеческую активность и долголетие.

В дальнейшем ученые обираются провести исследование для создания таких продлевающих молодость продуктов.

Ранее «СП» писала, что в апреле ожидается начало сезонной активности клещей. Как заявил вирусолог Анатолий Альтштейн, нападение на людей обычно начинаются мае, спустя 3 4 недели после активизации насекомых.

Наука,Анатолий Альтштейн,
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