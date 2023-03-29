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1 час назад

Психологи установили, что склонность к скуке связана с сексуальным расстройством

Газета.Ru

Психологи из Университета Миннесоты в США установили, что скука связана с развитием компульсивного сексуального расстройства. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Journal of Sex & Marital Therapy.

Склонность к скуке связана с сексуальным расстройством
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Компульсивное расстройство сексуального поведения характеризуется постоянной неспособностью контролировать сексуальные импульсы. Симптомы могут включать повторяющиеся сексуальные действия, которые становятся основной жизненной целью человека.

Исследование проводилось в период с 10 ноября 2020 года по 31 марта 2021 года, в нем приняли участие почти 900 человек. Все добровольцы прошли несколько тестирований для оценки склонности к скуке, стиля привязанности и склонности к появлению компульсивного сексуального поведения.

Как оказалось, более склонные к скуке люди чаще демонстрируют симптомы сексуального компульсивного расстройства. Кроме того, они также имели тревожный тип привязанности. Он характеризуется желанием высокой степени эмоциональной близости с партнером. Людям с такой привязанностью свойственна неуверенность в себе, ревность. Им кажется, что партнер не желает подобной степени близости.

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