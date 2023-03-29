Почему возникает икота и как от нее избавиться

Икота представляет собой непроизвольные сокращения диафрагмы, то есть мышцы, отделяющей грудную клетку от живота. За этими сокращениями следует внезапное смыкание голосовых связок. Но почему икота вообще возникает?

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Причина икоты - рефлекторная дуга. То есть нейромоторный путь, который переводит физическую реакцию в ощущение. Ощущения в рефлекторной дуге исходят от горла, уха, носа, мозга, диафрагмы, органов брюшной полости и грудной клетки.

Сигналы ощущений при этом поступают в область головного мозга, которая вместе с верхней частью спинного известна как центр икоты. Из этой области сигналы возвращаются к диафрагме и мышцам, которые находятся между рёбрами. В результате мышцы начинают подёргиваться. Из-за подёргивания этих мышц мы втягиваем воздух в лёгкие, и этот внезапный вдох заставляет отверстие между голосовыми связками плотно закрыться.

Всё, что оказывает влияние на рефлекторную дугу, может привести к икоте. Например, растяжение желудка из-за обильного приёма пищи или употребления безалкогольных напитков. Икота также может возникнуть из-за курения, употребления острого перца чили, чрезмерного возбуждения.

Если приступ икоты длится менее 48 суток, то он, скорее всего, пройдёт сам по себе. Кроме того, существуют способы подавить икоту. Это приём Вальсавы (задержка дыхания на время с зажатием носа), употребление напитков со льдом, лёгкое надавливание на глазное яблоко. Но есть крайне мало научных доказательств, что все эти приёмы работают.

Икоту, которая сохраняется дольше двух дней, называют стойкой. А если приступы икоты длятся более двух месяцев, то это уже хроническая икота. В этом случае человек уже должен пройти комплексное обследование.