Поставлена под сомнение традиционная модель старения

Ученые Университета Бирмингема поставили под сомнение традиционное представление, согласно которому старение является результатом накопления повреждений клеток, вызванных окислительным стрессом. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Genome Biology, старение представляет собой результат недостатка работы ДНК.

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Биологи попытались ответить на вопрос, почему старение происходит равномерно во всем организме, если предположить, что «ущерб» накапливается случайным образом. Если представить человеческое развитие как продукт некой компьютерной программы, закодированной в ДНК, то старение — не результат накопления повреждений аппаратного обеспечения, а побочный «продукт», обусловленный недостатками программного обеспечения.