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1 час назад

Поставлена под сомнение традиционная модель старения

Lenta.ruиещё 1

Ученые Университета Бирмингема поставили под сомнение традиционное представление, согласно которому старение является результатом накопления повреждений клеток, вызванных окислительным стрессом. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Genome Biology, старение представляет собой результат недостатка работы ДНК.

Поставлена под сомнение традиционная модель старения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Биологи попытались ответить на вопрос, почему старение происходит равномерно во всем организме, если предположить, что «ущерб» накапливается случайным образом. Если представить человеческое развитие как продукт некой компьютерной программы, закодированной в ДНК, то старение — не результат накопления повреждений аппаратного обеспечения, а побочный «продукт», обусловленный недостатками программного обеспечения.

Новая гипотеза объясняет, почему близкородственные виды стареют с совершенно разной скоростью, а также позволяет понять эффективность некоторых генетических, диетических и фармакологических манипуляций с животной моделью старения. Традиционные антивозрастные вмешательства, направленные на устранение повреждений, например, на уменьшение окислительного стресса или укорочение теломер, могут иметь ограниченный успех, если старение представляет собой информационную проблему.

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