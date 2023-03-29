Ученые обнаружили новое аутовоспалительное заболевание

Новое заболевание получило именование kinase-associated vasculopathy and liver fibrosis (LAVLI), «связанная с киназой васкулопатия и фиброз печени», хотя официального русского перевода диагноза еще нет. LAVLI был впервые обнаружен у пациента в детском возрасте с помощью генетического тестирования. Выяснилось, что проблема кроется в мутации LYN гена, кодирующего белок LYN-киназу. Позже было обнаружено, что у двух других детей есть еще две мутации в том же гене. У всех трех пациентов развились связанные с мутацией LYN генетические заболевания вскоре после рождения. У двух пациентов развился фиброз печени — избыточное количество рубцовой ткани, вызванное воспалением и повторяющимся повреждением печени — на первом году жизни. У всех трех пациенток перинатально развился нейтрофильный кожный васкулит мелких сосудов — воспаление их стенок.