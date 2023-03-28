Ученые описали типичного алкоголика: как его отличить

Ученые выяснили, как выглядит типичный человек, зависимый от алкоголя. И если вы представляли его себе неопрятным мужчиной, который целыми днями сидит на кухне с бутылкой спиртного в обнимку, то вы сильно ошибались.

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Исследование, проведенное учеными из Высшей школы экономики, помогло составить портрет среднестатистического алкоголика. Результаты опубликованы в научном журнале Journal of Comparative Economics.

В исследовании были проанализированы данные более 10 тысяч россиян. Опрос проводился с 2016 по 2018 годы.

Выяснилось, что наиболее к злоупотреблению алкоголем склонны мужчины в возрасте от 30 до 39 лет. У большинства из них нет высшего образования — только среднее. Также стало известно, какими личностными качествами обладают алкоголики.

Общительность

Исследователи отметили, что чем общительнее человек, тем выше риск того, что он будет подвержен алкогольной зависимости. Это ученые связывают с необходимостью социализации на первых стадиях алкоголизма — пациент ищет себе собутыльников. И чем больше вероятность того, что он их найдет, тем вероятнее переход во вторую стадию алкоголизма.

Самодисциплина

Алкоголики не подвержены самодисциплине, они не могут сосредоточиться и выполнить необходимые обязательства вовремя. Зависимые от алкоголя люди сталкиваются с тем, что они не могут ввести в свою жизнь полезные привычки или заниматься определенной работой. Это также объясняется тем, что алкоголикам легче принять в сво. жизнь вредную привычку, с которой они получают удовольствие.

Тревожность