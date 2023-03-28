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Учёными из Техасского университета создан препарат CPACC, ускоряющий метаболизм жиров и сахаров

Учёные из Соединённых Штатов изобрели препарат СРАСС, который позволяет употреблять высококалорийную пищу без последствий для фигуры. Теперь все сладкоежки могут спокойно есть конфеты и пирожные в больших количествах, не опасаясь набрать лишний вес.

Учёными создан препарат, ускоряющий метаболизм жиров и сахаров
© FBM

Разработкой препарата занимались сотрудники Центра медицинских наук Техасского университета в Сан-Антонио.

По словам диетолога Алены Поташевой, разработанный препарат действует на принципе термогенеза, ускоряя обмен веществ в организме. Это становится причиной увеличения количества потраченных калорий, которые превышают число потреблённых.

СРАСС находится в стадии получения патента. Учёным предстоит провести исследования, в том числе проверить безопасность препарата для человеческого организма. Пока что СРАСС был протестирован только на грызунах, информирует «МК».

Следует отметить, что высокое содержание сахара в сладостях может стать причиной не только ожирения, но и повышения уровня сахара в крови, заболеваний сердца, диабета, зубного кариеса и других проблем со здоровьем.

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