Учёные: галлюцинации после наркоза связаны с деменцией у пожилых

Учёные из Университета Брауна сообщили, что такие явления могут быть предшественниками ускоренному снижению когнитивных функций у пожилых людей.

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JAMA Internal Medicine пишет, что специалисты провели исследование, в котором приняли участи 560 людей старше 70 лет.

Каждые шесть месяцев в течение 36 месяцев учёные оценивали умственные способности людей. Затем они делали это каждый год в течение шести лет.

Специалисты выяснили, что умственные способности снижались на 40 процентов быстрее у пожилых, переживших послеоперационный делирий, чем у тех, кто не испытывал этого состояния.