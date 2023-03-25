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2 часа назад

Новая программа поможет создать межпозвоночный имплантат

InScience

Исследователи из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого запатентовали программное обеспечение, которое поможет создать межпозвоночный имплантат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу университета.

Новая программа поможет создать межпозвоночный имплантат
Фото: InScienceInScience

«Мы создали программу, с помощью которой можно производить имплантаты с помощью технологии селективного лазерного плавления. Подобные установки есть в Политехническом университете. Поскольку и программное обеспечение, и порошок для печати отечественного производства, это важный шаг к технологическому суверенитету. В будущем, после проведения всех необходимых клинических испытаний, любая клиника сможет печатать имплантаты с помощью нашей программы», — приводит пресс-служба слова одного из авторов патента, научного сотрудника Центра Национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» СПбПУ Алексея Орлова.

Сейчас сложнее всего сделать так, чтобы степень приживаемости имплантата в человеческом организме была наиболее высокой. Поэтому для разработки ученые выбрали сплав титана ВТ1-0. Он обладает высокой биосовместимостью с костными тканями человека. Специалисты создали 3D-модель имплантата, а потом провели виртуальные испытания. В результате, исследователям удалось создать структуру с более чем 500 тысячами элементов. Сама интеграция в позвоночник прошла успешно.

Наука,Алексей Орлов,
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