Новая программа поможет создать межпозвоночный имплантат

«Мы создали программу, с помощью которой можно производить имплантаты с помощью технологии селективного лазерного плавления. Подобные установки есть в Политехническом университете. Поскольку и программное обеспечение, и порошок для печати отечественного производства, это важный шаг к технологическому суверенитету. В будущем, после проведения всех необходимых клинических испытаний, любая клиника сможет печатать имплантаты с помощью нашей программы», — приводит пресс-служба слова одного из авторов патента, научного сотрудника Центра Национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» СПбПУ Алексея Орлова.