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2 часа назад

Учёные нашли ещё одну бактерию, заражающую мужчин при половом акте

Ferra.ru

Новое исследование показало, что бактерии, вызывающие обычную вагинальную инфекцию у женщин, также могут передаваться мужчинам половым путём. До сих пор учёные не наблюдали такого.

Учёные нашли ещё одну бактерию, заражающую мужчин при половом акте
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Команда изучила 110 образцов мазков из уретры мужчин, у которых нет симптомов и воспаления.

«То, что мы обнаружили, было ошеломляющим», — говорят учёные. — «У этих мужчин было два типа колоний бактерий: один был родным для уретры, а другой происходил из внешнего источника».

Также исследователи обнаружили, что такие чужеродные бактерии были только у тех мужчин, которые сообщили, что занимались вагинальным сексом. Микробы наблюдались у них в течение двух месяцев после контакта.

По словам учёных, это открытие может привести к радикальным изменениям в том, как мужчины и женщины лечат некоторые инфекции, передающиеся половым путём.

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