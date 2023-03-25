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3 часа назад

Биологи нашли "жиросжигающую" молекулу для лечения и диагностики рака мозга у детей

Газета.Ru

Ученые из Университета Джонса Хопкинса выявили молекулу РНК, ранее считавшуюся «мусорной», которая поможет врачам диагностировать и лечить рак мозга у детей. Исследование опубликовано в журнале Acta Neuropathologica Communications.

Биологи нашли "жиросжигающую" молекулу для лечения рака мозга у детей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Медуллобластома — наиболее распространенная злокачественная опухоль головного мозга у детей. Ученые идентифицировали новую молекулу, специфичную для медуллобластом SHH — группы опухолей, которая составляет около 30% всех медуллобластом и встречается в основном среди детей младше 3 лет.

Исследователи использовали 175 образцов ткани медуллобластомы из четырех различных групп. Они обнаружили, что у пациентов с медуллобластомой SHH был значительно повышен уровень циркулирующей РНК circ_63706.

Эта РНК не кодирует белков, но участвует в регуляции генов. Многие годы такие молекулы называли «мусорными». Ученые обнаружили связь между циркулирующей РНК circ_63706 и переработкой липидов. Этот процесс — ключевой фактор роста и распространения опухолевых клеток.

Ученые показали, что при отключении circ_63706 переработка жиров ускоряется, что приводит к гибели раковых клеток у мышей с моделью медуллобластомы.

Эта молекула может стать биомаркером для обнаружения медуллобластомы SHH, а также мишенью для лекарств.

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