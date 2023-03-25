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1 час назад

Исследование: военные лётчики болеют раком на 24% чаще

Ferra.ru

Согласно исследованию, проведённому учёными из Пентагона, военные пилоты и наземные бригады, которые заправляют и обслуживают военные самолёты, имеют более высокий риск заболеть некоторыми видами рака.

Исследование: военные лётчики болеют раком на 24% чаще
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи изучили данные о заболеваемости раком у почти 900 тысяч военнослужащих. При сравнении с другими категориями населения выяснилось, что у экипажей самолётов уровень заболеваемости раком на 24% выше, у наземных экипажей — на 3% выше.

Некоторые виды рака встречались у них чаще, чем у остальных людей. Это меланома, рак щитовидной железы, а также рак предстательной железы. У женщин чаще встречался рак молочной железы.

Наука,Пентагон,
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