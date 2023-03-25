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1 час назад

Учёные узнали, что незрячие ощущают лучше, чем люди со зрением

Ferra.ruиещё 1

Исследование показало, что незрячие люди лучше чувствуют собственное сердцебиение, чем те, у кого нет проблем со зрением.

Учёные узнали, что незрячие ощущают лучше, чем люди со зрением
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В эксперименте 36 слепых и 36 зрячих людей попросили отследить собственное сердцебиение, не проверяя пульс и не прикасаясь к телу. В то же время исследователи записали настоящую частоту сердечных сокращений участников с помощью оборудования. Затем они сравнили данные.

Анализ показал, что слепые участники лучше воспринимали сердцебиение, чем зрячие. Группа незрячих имела среднюю точность 0,78, в то время как зрячие имели точность в среднем 0,63.

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