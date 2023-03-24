Золотистый стафилококк ускоряет размножение SARS-CoV-2 в 10 раз

Ученые обнаружили, что устойчивый к метициллину золотистый стафилококк S. aureus (MRSA) в лабораторных условиях способствует размножению SARS-CoV-2, увеличивая скорость репликации в 10-15 раз.

Фото: InScience InScience

При этом вирус на бактерию не влияет. Результаты исследования могут помочь в разработке новых терапевтических подходов для пациентов с COVID-19 с вторичными бактериальными инфекциями. Исследование опубликовано в журнале iScience.Пандемия COVID-19 разрушительно повлияла на жизнь и здоровье множества людей. Борьба с коронавирусом сложна до сих пор, в том числе и из-за того, что SARS-CoV-2 иногда действует не один.

Видео дня

Примерно в 10% пациентов с тяжелой формой COVID-19 страдают еще и от бактериальной инфекции. Например, бактериальным возбудителем у больных COVID-19 и гриппом часто становится золотистый стафилококк. Для пациентов, проходящих лечение в стационаре, подобный «двойной удар» может быть смертельно опасен, особенно если бактерия устойчива к антибиотикам. Около четверти пациентов с коинфекцией погибают.

Ученые предположили, что бактерии и вирусы могут взаимодействовать на молекулярном уровне, способствуя размножению друг друга.Авторы новой работы решили проверить, могут ли вирусы и бактерии «вступать в коалицию» и помогать друг другу заражать организм. Для исследования ученые разработали лабораторную модель заражения клетки бактерией и вирусом. Исследователи провели эксперимент в специальной лаборатории, используя технологию барьерного сканирования, с помощью которого медики визуализировали возбудителей.