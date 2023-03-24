Физическая подготовка снижает риск смерти при гипертонии у мужчин

Ученые из Университета Восточной Финляндии выяснили, что высокий уровень физической подготовки может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин с высоким кровяным давлением.

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Исследование опубликовано в European Journal of Preventive Cardiology.

В исследовании приняли участие 2280 мужчин в возрасте от 42 до 61 года. Базовые измерения давления и физической подготовки проводились в период с 1984 по 1989 год.

Кардиореспираторная выносливость оценивалась как максимальное потребление кислорода при езде на велотренажере. Средний возраст на исходном уровне составлял 53 года. За участниками наблюдали до 2018 года.

За 29 лет наблюдения было зарегистрировано 644 случая смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

У мужчин с высоким кровяным давлением и низкой физической подготовкой риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был более чем в два раза выше, чем у мужчин с нормальным кровяным давлением и хорошей физической подготовкой.

У мужчин с повышенным артериальным давлением и высоким уровнем физической подготовки сердечно-сосудистый риск сохранялся, но был ниже: риск был на 55% выше, чем у мужчин с нормальным кровяным давлением и хорошей физической подготовкой.

Авторы подчеркнули, что хорошая физическая подготовка не устраняла повышенный риск сердечно-сосудистой смертности у мужчин с повышенным кровяным давлением, но значительно снижала его.

Это означает, что контроль артериального давления остается главной целью мужчин с гипертонией, но при этом они должны стремиться улучшить свою физическую форму.

Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был проанализирован после поправки на возраст, индекс массы тела, уровень холестерина, курение, диабет 2 типа, ишемическую болезнь сердца, потребление алкоголя и социально-экономический статус.