Найден способ точно предсказать риск рака поджелудочной железы

Исследовательская группа из Университета Дьюка определила набор биомаркеров, которые помогают понять, превратится ли киста поджелудочной железы в злокачественную опухоль.

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Профилактические операции, основанные на этом методе, позволят предотвратить развитие рака поджелудочной железы.

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Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Рак — одна из самых сложных и опасных современных болезней. Чем раньше врачи смогут выявить у пациента онкозаболевание, тем выше шансы на выживание. К сожалению, даже в наше время диагностика некоторых видов рака остается неэффективна.

Например, современные способы выявить рак поджелудочной железы на ранних стадиях дают верную информацию только в 60% случаев. Из-за этого медики часто выявляют новообразования поздно и случайно, например во время обследований брюшной полости. Но даже если врачам удается найти опухоль на ранней стадии, прогноз остается неблагоприятным: практически всегда следует рецидив и возвращение рака, так как опухоль уже дала метастазы, то есть распространилась и по другим органам.

Чтобы вовремя оказать пациентам помощь, врачам сегодня нужны более эффективные способы выявлять рак поджелудочной железы на ранних стадиях.

«Вот почему мы переключили наше внимание на предраковые кисты, эпителий которых производит муцин и формирует сосочковые структуры, расположенные в протоках поджелудочной железы — внутрипротоковые папиллярные муцинозные новообразования (intraductal papillary mucinous neoplasms, IPMN). Большинство IPMN никогда не перерастут в рак поджелудочной железы, но, определив, какие из них будут прогрессировать, мы создаем возможность предотвратить развитие неизлечимого заболевания», — рассказал Питер Аллен из Университета Дьюка.

Опухоли эпителия IPMN делятся на четыре типа: панкреато-билиарный (PB), кишечный (INT), желудочно-фовеолярный (GF) и онкоцитарный варианты. Часто они сосуществуют в одном и том же образце.

Ученые исследовали эпителий IPMN из 83 областей желудочно-кишечного тракта, полученный от 12 пациентов. С помощью цифрового пространственного РНК-профилирования ученые проанализировали экспрессию 1828 генов.

Результаты показали, что панкреато-билиарный и желудочно-фовеолярный типы опухолей развиваются схожим образом и образом и возникают при двух разных типах рака поджелудочной железы.

Геномный скрининг IPMN выявил изменения ДНК в генах KRAS, GNAS и RNF43. Однако эти мутации могут сосуществовать «мирно» и не вызывать рак. А вот мутации TP53, CDKN2A , SMAD4 и некоторые другие оказались потенциальными предвестниками серьезных повреждений — дисплазии высокой степени (HGD) — и появления агрессивной опухоли. Кроме того, исследователи нашли около 12 генов, связанных с более слабыми нарушениями — дисплазией низкой степени (LGD).

Также ученые обнаружили отдельные маркеры для определения третьего распространенного варианта, который приводит к менее агрессивному заболеванию.